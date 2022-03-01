Ukrayna topraklarında Çeçen ordusu görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya destekli Çeçen ordusu, Ukrayna topraklarında görüntülendi.
Rusya destekli Çeçen ordusu, Ukrayna topraklarında görüntülendi.
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Ukrayna'ya karşı savaşmaya gelen Rusya destekli Çeçen ordusunun konvoyu amatör kamera ile görüntülendi. Görüntüleri kaydederken konuşan bir asker, "Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım" ifadelerini kullandı. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa