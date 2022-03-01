Ukrayna topraklarında Çeçen ordusu görüntülendi - Haberler

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Ukrayna topraklarında Çeçen ordusu görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna topraklarında Çeçen ordusu görüntülendi

Rusya destekli Çeçen ordusu, Ukrayna topraklarında görüntülendi.

Rusya destekli Çeçen ordusu, Ukrayna topraklarında görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Ukrayna'ya karşı savaşmaya gelen Rusya destekli Çeçen ordusunun konvoyu amatör kamera ile görüntülendi. Görüntüleri kaydederken konuşan bir asker, "Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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