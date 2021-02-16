Ukrayna, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
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Ukrayna, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

16.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:26
Ukrayna, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini kınadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini kınadı.

Bakanlığın, Twitter hesabından Türkçe yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde Türk vatandaşlarının şehit edildiği haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Dost Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyeler sunulan paylaşımda, "Silahsız insanların katilleri en şiddetli kınamayı hak ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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