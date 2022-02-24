Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı... - Haberler
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Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı...

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. - DONETSK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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