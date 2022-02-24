Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterinin vurulma anı - Haberler
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Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterinin vurulma anı

AA, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri - Güncel
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Helikopterin vurulma anı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Ukrayna güçleri tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterinin vurulma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Helikopterin vurulma anı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Ukrayna güçleri tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterinin vurulma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterinin vurulma anı

Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterinin vurulma anı

Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterinin vurulma anı

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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