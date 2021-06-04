Ukrayna: Tahran'da düşürülen uçakta ölenler için tazminat müzakere sonucu belirlenmeli
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Ukrayna: Tahran'da düşürülen uçakta ölenler için tazminat müzakere sonucu belirlenmeli

Ukrayna: Tahran'da düşürülen uçakta ölenler için tazminat müzakere sonucu belirlenmeli
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, 2020'de Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçakta hayatını kaybedenler için ödenecek tazminat miktarının tek taraflı değil, kazada vatandaşlarını kaybeden tüm ülkeler ile müzakere sonucu belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, 2020'de Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçakta hayatını kaybedenler için ödenecek tazminat miktarının tek taraflı değil, kazada vatandaşlarını kaybeden tüm ülkeler ile müzakere sonucu belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Nikolenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna ve kazada vatandaşlarını kaybeden ülkelerin asıl amaçlarının, adaletin tesisi olması gerektiğini belirtti.

Tazminat konusunun önemli olduğunu dile getiren Nikolenko, olayın aydınlatılmasından ve sorumluların adalete teslim edilmesinden sonra tazminat miktarının müzakere edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu miktarın tek taraflı değil kazada vatandaşlarını kaybeden tüm ülkeler ile müzakere sonucu belirlenmesi gerektiğini kaydeden Nikolenko, öncelikle İran'dan, 2-3 Haziran'da Kiev'de gerçekleşen 3. tur ve önceki görüşmelerde alınan kararları uygulamasını beklediklerine dikkati çekti.

Düşürülen Ukrayna uçağı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra, 30 Aralık 2020'de, hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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