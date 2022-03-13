Ukrayna: Tahliye operasyonunda kullanılan yolcu treni, Rus ordusunun saldırısına uğradı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmaların ortasında kalanların tahliye operasyonunda kullanılan yolcu trenine Rus ordusu tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Ukrayna Demir Yolları Ukrzaliznytsia'dan yapılan açıklamada, Donetsk bölgesindeki Brusyn istasyonunun yakınında yolcu trenine Rus askerlerinin ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, " Tren, şiddetli çatışma bölgesinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölge sakinlerini almak için Lyman şehrine tahliye seferini yapıyordu." ifadesi kullanıldı.

Saldırı sonucu trenin kondüktörlerinden birinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrzaliznytsia bu dakikalarda hasar gören trenin mürettebatını ve Lyman tren istasyonunda kurtarılmayı bekleyen yaklaşık 100 çocuk da dahil tüm yolcuları tahliye etmek için her türlü çabayı sarf ediyor."

İvano-Frankivsk'taki havalimanı bombalandı

Öte yandan, Ukrayna'nın İvano-Frankivsk şehri Belediye Başkanı Ruslan Martsinkov sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şehrin uluslararası havalimanının, Rus ordusu tarafından havadan bombalandığını belirterek, "Düşmanın amacı panik ve korku ekmek." ifadesini kullandı.