Ukrayna: Sumy Koridoru akşam 9'a kadar açık

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak Sumy'de insani koridorun açıldığını duyurdu. Sumy Koridoru, bugün 10.00 ila 21.00 arasında açık kalacak ve koridordan siviller ile yabancı öğrencilerin geçişi sağlanacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Yabancı öğrenciler de dahil olmak üzere sivilleri Sumy'den Poltava'ya tahliye etmek için bugün bir insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı. Rusya'yı ateşkes taahhüdünü yerine getirmeye, insanların hayatını tehlikeye atan faaliyetlerden kaçınmaya ve insani yardımın ulaştırılmasına izin vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya