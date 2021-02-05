Ukrayna şubat sonunda 2,2 milyon AstraZeneca aşısının teminine başlayacak

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, şubat sonunda Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2,2 milyon doz AstraZeneca aşısının teminine başlanacağını duyurdu.

Şmıgal, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığının sene sonuna kadar tüm halkın aşıya ulaşımını sağlama hedefini benimsediğini aktardı.

Hızlı aşılamaya başlamanın yanı sıra güvenli aşı kullanmanın önemine dikkati çeken Şmıgal, ülkesinin halihazırda Sinovac'la 1,9 milyon dozluk kontratı olduğunu ve yakında 117 bin doz Pfizer aşısının geleceğini belirtti.

Şmıgal, 2,2 milyon AstraZeneca aşısının temininin şubat sonunda başlayacağını, bu yılın ilk yarısında toplamda 3,7 milyon doz aşı temin edebileceklerini kaydetti.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 923 Kovid-19 vakası görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz