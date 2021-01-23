Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy, Türkiye'den öğrenebilecekleri çok şey olduğunu belirtti
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Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy, Türkiye'den öğrenebilecekleri çok şey olduğunu belirtti

23.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:56
Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy, Türkiye'den öğrenebilecekleri çok şey olduğunu belirtti

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, Türkiye'nin sadece savunma sanayisini değil tüm endüstrisini bir bütün olarak geliştirdiğini ve Türkiye'den öğrenebilecekleri çok şey olduğunu belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, Türkiye'nin sadece savunma sanayisini değil tüm endüstrisini bir bütün olarak geliştirdiğini ve Türkiye'den öğrenebilecekleri çok şey olduğunu belirtti.

Uruskiy, Den gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna ve Türkiye savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk tecrübesinin son yıllarda başardıklarına bakarak oldukça gelecek vadedici olduğunu dile getiren Uruskiy, Türkiye'nin sadece savunma sanayisini değil, tüm endüstrisini bir bütün olarak geliştirdiğine dikkati çekti.

Uruskiy, 30 sene önce Türkiye'nin dünya pazarlarına silah satabileceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini söyleyerek, bugün ise Türkiye ile eşit ortaklar olarak çalıştıklarını ve Türkiye'den öğrenebilecekleri çok şey olduğunu kaydetti.

Türkiye ile ADA tipi korvet üretimi için anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Uruskiy, ilk korvetin Türkiye'de, kalanlarının ise Ukrayna'da üretilmesinin beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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