Ukrayna sınırlarında 5 Türk vatandaşı yakalandı

11.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:44

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, sınırları ihlal etmeye çalışan 2'si çocuk 5 Türk vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu.



Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, alınan istihbarat sonucunda Polonya sınırına doğru araçla yolculuk eden 3 kişinin durdurulduğu bildirildi. Yapılan kontrollerin ardından araçta bulunan şahıslardan 2'sinin Türk vatandaşı olduğu ve Polonya'ya yasa dışı yollarla çıkmayı planladıkları anlaşıldı. Bunun üzerine 2 şahıs, Mostiskiy Sınır Birimleri'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.



Ukrayna'nın Lviv şehrine birkaç gün önce 5 ve 8 yaşındaki çocuklarıyla uçakla gelen bir Türk vatandaşı kadın da Polonya sınırında çocuklarıyla birlikte çitlerden atlamaya çalışırken sınır ekiplerince fark edildi. Sınırı yasa dışı geçmeye çalışan kadının fark edilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, anneyi ve iki çocuğunu gözaltına aldı.



Yakalanan 5 Türk vatandaşı hakkında, "sınırları yasa dışı ihlal" ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. - KİEV

Kaynak: İHA