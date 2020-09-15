Ukrayna sınırında hareketlilik: Hacca gitmek isteyen Yahudiler sınıra dayandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna sınırında hareketlilik: Hacca gitmek isteyen Yahudiler sınıra dayandı

Ukrayna'nın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yabancılara uyguladığı giriş yasağına rağmen, hac ibadetini yerine getirmek için ülkeye girmeye çalışan yüzlerce Yahudi, güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Ukrayna sınırında hareketlilik: Hacca gitmek isteyen Yahudiler sınıra dayandı
15.09.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:56

Ukrayna'nın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yabancılara uyguladığı giriş yasağına rağmen, hac ibadetini yerine getirmek için ülkeye girmeye çalışan yüzlerce Yahudi, güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

İbrani takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen Roş Aşana Bayramı'nda, Hasidik Yahudiliğin kurucusu Haham Nachman'ın, Ukrayna'nın Uman şehrinde bulunan mezarını ziyaret etmek isteyen yaklaşık bin 500 Yahudi'nin, Belarus üzerinden kara yoluyla Ukrayna'ya girmeye çalıştığı bildirildi. Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Belarus sınırında yüzlerce yabancı ülke vatandaşı toplandı. Koronavirüs enfeksiyonunun yayılımını önlemek amacıyla yabancılara getirilen giriş sınırlamasına rağmen, Ukrayna sınırını geçme girişimlerini sürdürüyorlar" denildi.

SINIRA TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine Novi Yarilovıçi sınır kapısının geçici olarak araçlara ve vatandaşlara kapatıldığı, Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi, Ulusal Polis Teşkilatı ve Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekiplerin bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Ukrayna Devlet Sınır Servisi Müdürü Sergiy Deyneko, yasağa rağmen ülkeye girmeye çalışan kişiler hakkında yasal işlem yapılabileceğini belirtti. 

Her yıl yaklaşık 40 bin Yahudi, hac ibadetini yerine getirmek için Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu yıl salgın nedeniyle Uman şehrinde Roş Aşana kutlamalarının yapılmayacağını açıklamıştı.

SALGIN NEDENİYLE SINIRLAR YABANCILARA KAPATILMIŞTI

Ukrayna, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 28 Ağustos-28 Eylül tarihleri arasında yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı. 

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ferhat Göçer Metin Özülkü Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Adem Büyük Gökhan Töre Eddie Newton Burak Yılmaz
Daha Fazla Bursa Suriye Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ukrayna sınırında hareketlilik: Hacca gitmek isteyen Yahudiler sınıra dayandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 15:00:31. #1.15#
title