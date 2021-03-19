Ukrayna sıkı karantina uygulamasına geri dönüyor
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Ukrayna sıkı karantina uygulamasına geri dönüyor

19.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:13
Ukrayna sıkı karantina uygulamasına geri dönüyor

Ukrayna'da korona virüs vakalarının endişe verici düzeyde artması sonucunda, bazı bölgelerde karantina uygulaması kararı alındı.

Ukrayna'da korona virüs vakalarının endişe verici düzeyde artması sonucunda, bazı bölgelerde karantina uygulaması kararı alındı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve korona virüsün Ukrayna'da ilk tespit edildiği batı bölgelerinde karantina uygulamasına geri dönülüyor. Hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 70'in üzerine çıktığı başkent Kiev'de Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 20 Mart saat 00.00 itibariyle karantina uygulamasına geçileceğini ve uygulamanın 9 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu. Başkent halkı bu geceden itibaren sıkı bir karantina uygulamasına geçecek. Uygulama sebebiyle sinema salonları, tiyatrolar, müzeler, konser salonları, spor salonları hizmet veremeyecek. Okullarda uzaktan eğitime geçilecek, kuaför salonları randevu usulü çalışacak ve restoranlar ise paket servisi verebilecek.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı son 24 saate 5 bin 850 kişinin korona virüs testi pozitif çıktığını, 4 bin 444 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 4 bin 592 kişi ise iyileşerek eski sağlığına tekrar kavuştuğunu açıkladı Son 224 saatte 262 kişi ise hayatını kaybetti.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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