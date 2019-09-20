Ukrayna savunma bütçesini artıracak

20.09.2019 13:34

Ukrayna Maliye Bakanı Oksana Markarova, savunma bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının 2020'de yüzde 5,4'e çıkarak 245 milyar grivnaya yükseltileceğini açıkladı.

Markarova, Ukrayna Parlamentosu "Verhovna Rada"da yaptığı konuşmada, ülke bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelecek yıl ülke bütçesi için ana hedefi "ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve bunu Ukrayna halkına yansıtmak" şeklinde tanımlayan Markarova, "Hükümet olarak ekonomik büyüme hedefimiz yıllık yüzde 5 ila 7 düzeyinde. Ancak 2020'de yüzde 3,3'lük büyüme öngörüyoruz." dedi.

Daha yüksek büyüme oranına ulaşmak için parlamentonun etkin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Markarova, "Örneğin kumar oyunlarının yasallaştırılması ve kehribar üretimi gibi süreçlerin ele alınması gerekiyor. Ayrıca özelleştirme sürecinin de hızlandırılması gerekiyor." diye konuştu.

Ukrayna'nın savunma bütçesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Markarova, "Savunma bütçesinin GSYH'ye oranı 2020'de yüzde 5,4'e çıkarak 245 milyar grivnaya (yaklaşık 10 milyar dolar) yükseltilecek." dedi.

Markarova, 2020'de devlet bütçesinin yaklaşık üçte birinin ise iç ve dış borçların ödenmesine ayrılacağını sözlerine ekledi.

Ukrayna'da hazırlanan taslak bütçe programına göre 2020'de gelirlerin 1 trilyon grivna, harcamaların ise 1,1 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA