Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu" - Haberler

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Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu"

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu" Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu" denildi.

- Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 Siha'lar Rus konvoyunu vurdu"

KİEV - Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 Siha'lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar Siha'ların Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri paylaşarak, "Bayraktar TB2 Siha'lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu" ifadelerini kullandı.

Bayraktar Jitomir'de de Rus birliklerini vurdu

Herson'ın ardından Jltomir bölgesindeki Malin şehrinde konuşlanan Rus askeri birlikleri de Bayraktar TB2 SİHA ile etkisiz hal getirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Herson, SİHA, Rus, Güncel, Haberler

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