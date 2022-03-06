Ukrayna Savunma Bakanı, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini açıkladı - Haberler

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Ukrayna Savunma Bakanı, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini açıkladı

AA, Meiramgul Kussainova - Güncel
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Ukrayna Savunma Bakanı, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini ve fabrikaların savunma ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini ve fabrikaların savunma ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Reznikov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke ekonomisini savaş durumuna geçirdiklerini belirten Reznikov, "Fabrikalar ve üretim tesisleri, çalışmaya devam ediyor, askeri emirleri yerine getiriyor, teçhizatı tamir ediyor ve askeri ganimetleri silaha dönüştürüyor." ifadesini kulandı.

Reznikov, savaşmak için ülkedeki fabrikaların her birinin çalışması gerektiğini ve yardımlarına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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