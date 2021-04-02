Ukrayna Savunma Bakanı Taran, İngiliz mevkidaşıyla sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna sınırındaki Rusya'nın askeri hareketliliğini ele aldı.