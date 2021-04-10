Ukrayna Savunma Bakanı Taran: "Barışçıl çözüm yolu izleyeceğiz"

Ukrayna Savunma Bakanı, sınırda Rusya ile gerilimin arttığı Donbass'taki çatışmaları barışçıl yolla çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanı, sınırda Rusya ile gerilimin arttığı Donbass'taki çatışmaları barışçıl yolla çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Kiev yönetiminin ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların çözümünü barışçıl yollarda aradığını duyurdu. Taran, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırı yakınında ve geçici olarak işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarında artan askeri varlığının gerçek amacı, Ukrayna'ya müzakere sürecinde tavizler verdirtmek ve Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmaktır" dedi. Bakan Taran, "Rusya'nın amacı bizi Avrupa yolundan geri döndürmek ve Ukrayna'yı kendi kontrolü altına alabilmek" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı