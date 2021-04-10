Ukrayna Savunma Bakanı Taran: "Barışçıl çözüm yolu izleyeceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna Savunma Bakanı Taran: "Barışçıl çözüm yolu izleyeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ukrayna Savunma Bakanı Taran: 'Barışçıl çözüm yolu izleyeceğiz'

Ukrayna Savunma Bakanı, sınırda Rusya ile gerilimin arttığı Donbass'taki çatışmaları barışçıl yolla çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanı, sınırda Rusya ile gerilimin arttığı Donbass'taki çatışmaları barışçıl yolla çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Kiev yönetiminin ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların çözümünü barışçıl yollarda aradığını duyurdu. Taran, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırı yakınında ve geçici olarak işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarında artan askeri varlığının gerçek amacı, Ukrayna'ya müzakere sürecinde tavizler verdirtmek ve Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmaktır" dedi. Bakan Taran, "Rusya'nın amacı bizi Avrupa yolundan geri döndürmek ve Ukrayna'yı kendi kontrolü altına alabilmek" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mario Draghi Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Dilan Çıtak Burak Deniz Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Gökhan Töre Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna Savunma Bakanı Taran: "Barışçıl çözüm yolu izleyeceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:26:55. #1.14#
title