Ukrayna Savunma Bakanı Taran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ukrayna Savunma Bakanı Taran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:10
Ukrayna Savunma Bakanı Taran, AA'nın

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Taran, haber kategorisinden Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" fotoğrafını beğenen Taran, spor kategorisinde de Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğrafları ilginç bulduğunu söyleyen Taran, onları beğendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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