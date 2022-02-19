- Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Ruslar geri çekilmiyor 149 bin askeri var"

KİEV - Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmediğini ve toplam 149 bin Rus askerinin sınır hattında olduğunu söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Parlamentosu Rada'da milletvekillerine hitap etti. Ukrayna'nın doğusundaki son duruma ilişkin bilgiler aktaran Reznikov, "Ukrayna sınırlarındaki durum ile ilgili hala Rus tarafından askerlerinin geri çekileceğine dair açıklamalarını doğrulamıyoruz. Şu an böyle bir durum yok" dedi. Rus birliklerinin sınırdaki rakamlarını aktaran Reznikov, "Birincisi sadece kuvvetlerin ve araçların hareketliliği var. İkincisi şu anda birlikleri izliyoruz. Kara birliklerinin toplam sayısı 129 bin. Deniz ve havacılık birimleriyle bu sayı toplamda 149 bine ulaşıyor" dedi.

"Tatbikatlar aktif olarak devam ediyor"

Belarus'ta devam eden Rusya - Belarus "Müttefik Kararlılığı - 2022" ortak askeri tatbikatı ve bölgedeki diğer Rus tatbikatlarını da takip ettiklerini aktaran Reznikov, "Belarus ve Karadeniz'deki Rus tatbikatları aktif olarak devam ediyor. Önümüzdeki günlerde birkaç bin askerin daha bu tatbikatlara katılmasını bekliyoruz. Ayrıca Rus donanmasının Karadeniz'deki manevralarına 3 Rus savaş gemisi daha dahil olabilir" diye konuştu. Rusya'nın dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'nın Donbas Bölgesi'nde savaş suçu işlediğine dair belgeler dağıtmasını eleştiren ve bu iddiaları yalanlayan Reznikov, "Ukrayna'nın Donbas'ta saldırılar yaptığı yalanlarına inanmayın" dedi.