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Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın istifasını Ukrayna Parlamentosuna sunduğu belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın istifasını Ukrayna Parlamentosuna sunduğu belirtildi.

Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk Telegram'dan yaptığı açıklamada, Taran'ın Ukrayna Parlamentosuna istifasını sunduğunu aktardı.

Melniçuk, Taran'ın istifa kararına ilişkin başka bilgi paylaşmadı.

Halkın Hizmetkarı Partisinin grup toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanı pozisyonuna Oleksiy Reznikov'un adaylığı teklifinin desteklendiği aktarılmıştı.

Reznikov, dün İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından istifa etmişti.

Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy dün, Ekonomi Bakanı Oleksiy Lubçenko da bugün istifasını sunmuştu.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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