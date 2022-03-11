"Ukrayna Savaşı Türkiye'yi Tercih Yapmaya Zorlayacak" - Haberler

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"Ukrayna Savaşı Türkiye'yi Tercih Yapmaya Zorlayacak"

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna işgali nedeniyle ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uyguladığı sert yaptırımlar Rus ekonomisi üzerinde etkili olmaya başladı.

Ukrayna işgali nedeniyle ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uyguladığı sert yaptırımlar Rus ekonomisi üzerinde etkili olmaya başladı. VOA Türkçe'ye konuşan uzmanlar yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin ülkede iç siyaseti de etkileyebileceğini söylüyor. Rusya'nın Ukrayna saldırısıyla ortaya çıkan tabloda Türkiye'nin "zor konumuna" işaret eden uzmanlar, bu durumun ABD ve Batı'yla daha iyi ilişkiler için bir fırsat yaratabileceği görüşünü de dile getiriyor.

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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