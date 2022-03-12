Ukrayna savaşı: Rusya'nın Melitopol belediye başkanını 'kaçırması' kentte protesto edildi - Haberler

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Ukrayna savaşı: Rusya'nın Melitopol belediye başkanını 'kaçırması' kentte protesto edildi

BBC - Dünya
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Ukrayna savaşı: Rusya'nın Melitopol belediye başkanını 'kaçırması' kentte protesto edildi

Ukrayna'nın Melitopol kentinde çok sayıda kişi, belediye başkanlarının kaçırıldığına yönelik haberlerin ardından sokağa çıktı.

Ukrayna'nın Melitopol kentinde çok sayıda kişi, belediye başkanlarının kaçırıldığına yönelik haberlerin ardından sokağa çıktı.

Ukraynalı yetkililer Fedorov'un Cuma günü gözleri bağlanarak kaçırıldığını söylemiş ve bir video paylaşmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,

Rusya'yı "terörde yeni bir seviyeye geçmekle" suçladı.

Zelenskiy, Fedorov'un "Ukrayna'yı ve halkını cesurca savunan bir belediye başkanı" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu işgalcilerin zayıflığını gösteriyor.

"Meşru Ukrayna yerel yönetimlerinin temsilcilerini fiziksel olarak ortadan kaldırmak istiyorlar."

Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan küçük kentlerden Melitopol, Rusların ele geçirdiği ilk şehirlerden olmuştu.

Fedorov bu hafta BBC'ye, belediyesinin Ruslarla hiçbir şekilde işbirliği yapmayacağını söylemişti, ekibinin bir kısmının Rus güçleri tarafından sürgün edildiğini söylemişti.

Rusya'nın kenti ele geçirmesinden beri her gün protestolar düzenleniyor.

Cumartesi günü de belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi Fedorov'un serbest bırakılmasını talep etti.

BBC

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Cuma, Dünya, Haberler

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