Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme

Ukrayna ordusu tarafından ilginç bir eğitim yapılarak savaş uçakları otoyola inip yere değerek tekrar yükselme denemesi gerçekleştirdi.

Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme
29.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:21

Ukrayna ordusu tarafından ilginç bir eğitim yapılarak savaş uçakları otoyola inip yere değerek tekrar yükselme denemesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı hava kuvvetlerinin envanterindeki uçaklar ülkenin Rivne bölgesinde bulunan Kiev - Çop otoyolunda ilginç bir eğitim gerçekleştirdi. Özellikle eğitim ve yolcu uçaklarında uygulanan "Touch and Go" yani " Dokun ve Git" eğitimi Ukrayna savaş uçaklarınca gerçekleştirildi. Otoyolun trafiğe kapatıldığı bölgede hangarlarından çıkan savaş uçakları yüksek hızla alçalarak yola iniş yaptı. Yola inişi sırasında bazı uçaklar karayoluna tekerlerini dokundurarak tekrar havalanırken bazı pilotlar ise uçaklarının tekerlerini otoyola dokunduramayarak otoyolu pas geçti. Bu yapılan eğitimler birçok medya kuruluşu tarafından canlı yayınlanırken gerçekleşen eğitimlerde küçük kazalar da meydana geldi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Rusya yapımı Su-27 savaş uçağı otoyola inişi sırasında bir yön tabelasını yerinden kopardı. Küçük tabelanın uçağa zarar vermediği açıklanırken eğitimlerde ciddi bir kaza yaşanmadığı ifade edildi. - KİEV

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu Dünya
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var Politika
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Fuat Güner Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 09:21:38. #1.14#
title