Ukrayna: Sandık Çıkış Oylarına Göre Şovmen Zelenskiy Yüzde 72,7 Oy Oranıyla Yeni Devlet Başkanı

Ukrayna'da yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimini aktör ve komedyen Vladimir Zelenskiy önde tamamladı. Zelenskiy sandık çıkış anketlerine göre yüzde 72,7 oy oranıyla ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Rakibi halen Ukrayna devlet başkanı olan Petro Poroşenko'nun oy oranı ise yüzde 27,3'te kaldı. Euronews.com'da Görüntüle