Ukrayna Sağlık Bakanlığı: "3'ü çocuk 198 sivil hayatını kaybetti" - Haberler

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Ukrayna Sağlık Bakanlığı: "3'ü çocuk 198 sivil hayatını kaybetti"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna Sağlık Bakanlığı:

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 3'ü çocuk 198 sivilin Rusya saldırıları sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 3'ü çocuk 198 sivilin Rusya saldırıları sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 3'üncü gününde de devam ediyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, Rusya'nın saldırılarında birçok Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Lyaşko, "Resmi bilgilere göre maalesef 'işgalcilerin' saldırıları sonrasında 3'ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 33'ü çocuk olan 1115 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sağlık Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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