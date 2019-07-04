Ukrayna Sağlık Bakanı: "Küfretmek, İnsanlara İyi Geliyor"

Yaşayan dillerdeki kötü anlamlı kelimeler, ne yazık ki hayatlarımızın birer parçaları. Bazen rahatlamak bazen de iç söylemin dışa vurumunu göstermek için kullanılan bu kelimelerin, dilin çok yönlü bir etmeni olduğu söyleniyor. Ukrayna'da ise bu durum devlet bakanı tarafından da kabul edildi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Dr. Ulana Suprun, küfürlerin insanların hayatlarına etkisinin iyi olduğunu, kişiler arasında duygusal bir bağ kurmaya yardımcı olduğunu ve ilişkileri güçlendirdiğini öne sürdü. Ukraynalı bakanın bu söyleminin Ukrayna'da büyük üne sahip Dr. Olha Bohomolets'in tanınmış kişilerin medyada küfür etmesini yasaklayan kanun önerisine yönelik olarak söylediği düşünülüyor.

~Olha Bohomolets

Halka açık ortamlarda veya televizyonda küfür eden kişilerin 1.275 Ukrayna grivnası (49 dolar, 275 TL) cezaya çarptırılacağı da yine bu yasanın önemli maddelerinden birisi. Bakan Dr. Ulana Suprun ise küfretmenin yerine göre yanlış, yerine göre doğru bir hareket olduğunu savunuyor.

Örneklerle açıklamalarını pekiştiren Dr. Suprun: "İncelediğimiz bazı durumlarda küfürler, insanlara hakareti değil; birbirlerine olan yakınlığı ve aralarında oluşan olumlu ilişkiyi ifade ediyor" ifadelerini kullandı ve sözlerine insanların küfürler yerine kötü davranışlarından vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.