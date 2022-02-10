Ukrayna, Rusya'yı tatbikatlarla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapatmakla suçladı - Haberler
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Ukrayna, Rusya'yı tatbikatlarla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapatmakla suçladı

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Ukrayna, Rusya'yı tatbikatlarla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapatmakla suçladı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın askeri tatbikat gerekçesiyle Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapattığını öne sürerek tepki gösterdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın askeri tatbikat gerekçesiyle Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapattığını öne sürerek tepki gösterdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'de düzenlediği askeri tatbikata ilişkin eleştirilere yer verildi.

Açıklamada, "Askeri tatbikat kisvesi altında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapatan Rusya'ya güçlü bir tepki göstermekteyiz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın bir parçası olan bu tür saldırgan eylemler kabul edilemez." denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin Karadeniz'de gerçekleştirdiği askeri manevraların uluslararası hukuka uygun olduğunu ve ticaret yollarının etkilenmediğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Rus donanmasına ait çok sayıda geminin Karadeniz'e girdiği duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini bildirmişti.

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Karadeniz, Tatbikat, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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