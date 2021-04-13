Ukrayna Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakı sırasında hazırlıksız yakalandıklarını ancak bu kez ihtiyatlı olduklarını belirterek Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek ve yaptırımlar dahil daha fazla destek vermesini istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakı sırasında hazırlıksız yakalandıklarını ancak bu kez ihtiyatlı olduklarını belirterek Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek ve yaptırımlar dahil daha fazla destek vermesini istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Kuleba, burada düzenlenen basın toplantısında, NATO'ya Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Rusya'nın Ukrayna sınırında, işgal altındaki bölgelerde ve denizde askeri yığınağını artırdığını kaydeden Kuleba, yığınağın Ukrayna'nın doğusunda, Kırım'da ve doğudaki Donbas bölgesinde yoğunlaştığı bilgisini verdi. Kuleba, Rusya'nın Ukrayna karşıtı propagandasını da artırdığını ifade ederek "Bu zeminde NATO-Ukrayna Konseyi, NATO-Ukrayna sözleşmesinin 15. maddesi gereğince toplanacaktır." dedi.

Kuleba, 15. maddenin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına ve güvenliğine doğrudan bir tehdit olması halinde NATO ve Ukrayna'nın kriz danışma mekanizmasının istişarelerde bulunmasını öngördüğünü aktardı.

Kırım'ın 2014'teki ilhakında Rusya'nın hızlı davrandığını, sahada olaylar cereyan ederken Batılı ülkelerin tepkilerinin ne olması gerektiğini düşündüğünü belirten Kuleba, "Rusya artık hiç kimseyi hazırlıksız yakalayamayacak. Ukrayna ve dostları ihtiyatlı olacak. Rusya'nın yeni bir şiddet sarmalı başlatması halinde bunun her bakımdan maliyeti olacak. Ukrayna savaş istemiyor. Biz saldırı veya gerginliğin tırmanmasını planlamıyoruz. Ukrayna sorunun çözümünde diplomatik ve siyasi yolları denemek istiyor." dedi.

Bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO'nun Ukrayna'yı nasıl destekleyebileceğini konuştuklarını aktaran Kuleba, "Her destek cümlesinin önemi var ve bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak bizim uygulamada da desteğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kuleba, "Ukrayna, NATO ve müttefikler Moskova'nın durumu daha da gerginleştirmesini önlemek ve Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanması için çok şey yapabilir." ifadesini kullandı. Kuleba, NATO'nun Ukrayna'ya nasıl destek verebileceği konusunda ise şunları söyledi:

"Operasyonel seviyede Rusya'yı caydıracak ve saldırgan niyetlerini sınırlandıracak tedbirlere ihtiyacımız var. Bu Rusya'nın saldırganlığının maliyetini yükseltecek yeni yaptırımlar olabilir. Bunlar ayrıca Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen doğrudan destek olabilir. Çünkü Rusya'nın üçüncü ülkelerin Ukrayna ile savunma sektöründe iş birliği yapmasını engellemek için hiçbir çabadan kaçınmadığını biliyoruz. Rusya bizim savunma kabiliyetlerimizi baltalamak için elinden geleni yapıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı