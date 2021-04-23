Ukrayna, Rusya'ya karşı kararlı tepkileri için uluslararası partnerlerine minnettar
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Ukrayna, Rusya'ya karşı kararlı tepkileri için uluslararası partnerlerine minnettar

Ukrayna, Rusya'ya karşı kararlı tepkileri için uluslararası partnerlerine minnettar
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın tırmandırdığı gerginlik karşısındaki kararlı ve vakitli tepkileri için uluslararası partnerlerine minnettar olunduğunu ifade ederek bunun, Rusya'yı tatbikatlarını sona erdirmeye teşvik ettiği belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın tırmandırdığı gerginlik karşısındaki kararlı ve vakitli tepkileri için uluslararası partnerlerine minnettar olunduğunu ifade ederek bunun, Rusya'yı tatbikatlarını sona erdirmeye teşvik ettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun dünkü açıklamasının, memnuniyet veren bir gelişme olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri gücünü çekmesinin, tansiyonu düşüreceği belirtilen açıklamada, bu adımın ne devam eden gerginliği ne de iki ülke arasındaki krizi bitireceği hatırlatıldı.

Açıklamaların yanı sıra devamlı ve yapıcı adımlar görmeyi bekledikleri belirtilen açıklamada, Rusya'nın bu boyuttaki askeri tahkimatına ilişkin Ukrayna, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı ve uluslararası topluma hala bir açıklama borçlu olduğu kaydedildi.

Ukrayna'nın Rusya'nın tırmandırdığı gerginlik karşısındaki kararlı ve vakitli tepkileri için uluslararası partnerlerine minnettar olduğu ifade edilen açıklamada, bunun, Rusya'yı tehlikeli tatbikatlarını sona erdirme kararı almasına teşvik ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Rusya'nın güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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