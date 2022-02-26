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Ukrayna: Rusya'ya ait helikopter ile 3 uçak vuruldu

AA, Dmitri Chirciu - Güncel
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Ukrayna: Rusya'ya ait helikopter ile 3 uçak vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi.

Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

Rus birliklerinin Kiev bölgesinin Vasilkov kentine paraşütlerle inmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, başkent Kiev sokaklarında çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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