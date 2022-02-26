Ukrayna: Rusya'ya ait helikopter ile 3 uçak vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi.

Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

Rus birliklerinin Kiev bölgesinin Vasilkov kentine paraşütlerle inmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, başkent Kiev sokaklarında çatışmaların sürdüğü aktarıldı.