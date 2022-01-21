Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında askeri tatbikat yaptı - Haberler
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Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında askeri tatbikat yaptı

Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında askeri tatbikat yaptı
AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında roketatar sistemlerini kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında roketatar sistemlerini kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatta BM-21 "Grad" model çok namlulu roketatar sistemlerinin kullanıldığı aktarıldı.

Kırım yakınlarındaki Herson bölgesinde gerçekleştirdiği belirtilen tatbikatın, ordunun ani durum değişmelerine hazırlıklı olması için yapıldığı kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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