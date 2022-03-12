Ukrayna, Rusya'nın Vasılkiv'deki askeri havaalanına en az 6 füze fırlattığını duyurdu - Haberler

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Ukrayna, Rusya'nın Vasılkiv'deki askeri havaalanına en az 6 füze fırlattığını duyurdu

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Ukrayna, Rusya'nın Vasılkiv'deki askeri havaalanına en az 6 füze fırlattığını duyurdu

Ukrayna, başkent Kiev yakınlarındaki Vasılkiv kentinde bulunan askeri havaalanı bölgesine Rusya'nın en az 6 füze fırlattığını duyurdu.

Ukrayna, başkent Kiev yakınlarındaki Vasılkiv kentinde bulunan askeri havaalanı bölgesine Rusya'nın en az 6 füze fırlattığını duyurdu.

Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 07.00 civarında Vasılkiv'deki askeri havaalanının bulunduğu bölgeye Rus birlikleri güçlü hava saldırısı düzenledi.

En az 6 füzenin fırlatıldığı saldırı sonucunda bölgedeki bir petrol deposu alev aldı ve mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi.

Kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede polis, hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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