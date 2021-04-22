Ukrayna, Rusya'nın sınırlarındaki birliklerini geri çekme kararını memnuniyetle karşıladı
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Ukrayna, Rusya'nın sınırlarındaki birliklerini geri çekme kararını memnuniyetle karşıladı

Ukrayna, Rusya'nın sınırlarındaki birliklerini geri çekme kararını memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sınıra kaydırdığı askeri birliklerini daimi mevzilerine geri çekeceği açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sınıra kaydırdığı askeri birliklerini daimi mevzilerine geri çekeceği açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sınırlarındaki asker sayısının azalmasının göreceli olarak tansiyonu düşüreceğini belirtti.

Askeri varlığı azaltacak ve Donbas'taki durumu sakinleştirecek her adımı Ukrayna'nın memnuniyetle karşıladığını ancak ihtiyatlı olduğunu belirten Zelenskiy, ülkesinin barış istediğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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