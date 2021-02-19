Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırımlar istiyor
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Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırımlar istiyor

19.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:54
Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırımlar istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı Avrupa Birliği'nden (AB) yeni yaptırımlar isteyeceklerini" belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı Avrupa Birliği'nden (AB) yeni yaptırımlar isteyeceklerini" belirtti.

Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, 6 Kırım Tatar Türkü'nün Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasını 23 Şubat'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacaklarını ifade etti.

Kırım'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını, geçen yıl da AB'den talep ettiklerini hatırlatan Kuleba, bu konuda ısrarcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı AB'den yeni yaptırımlar isteyeceklerini kaydeden Kuleba, konuya ilişkin dokümanları çok kısa sürede imzalayacağını belirterek "AB'ye bu isteğimizi yenileyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 17 Şubat'ta, Rus güvenlik güçleri bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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