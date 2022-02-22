Ukrayna, Rusya'nın ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıması nedeniyle BMGK'yı acil toplanmaya çağırdı - Haberler
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Ukrayna, Rusya'nın ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıması nedeniyle BMGK'yı acil toplanmaya çağırdı

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Ukrayna, Rusya'nın ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıması nedeniyle BMGK'yı acil toplanmaya çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdı.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'nın yasa dışı hareketleri nedeniyle BMGK'nin acil toplanmasını talep ettiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

AA / Talha Yavuz - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, 112, Güncel, Haberler

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