Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 3'üncü turu bugün yapılacak - Haberler

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Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 3'üncü turu bugün yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 3'üncü turu bugün yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerin 3'üncü turunun bugün Kiev saatiyle 16.00'da yapılacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerin 3'üncü turunun bugün Kiev saatiyle 16.00'da yapılacağını açıkladı.

Podolyak açıklamasında "Rusya Federasyonu ile müzakereler. Üçüncü tur. Kiev saatiyle 16.00'da başlıyor. Delegasyon değişmedi..." ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

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