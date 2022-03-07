Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 3'üncü turu bugün yapılacak
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerin 3'üncü turunun bugün Kiev saatiyle 16.00'da yapılacağını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerin 3'üncü turunun bugün Kiev saatiyle 16.00'da yapılacağını açıkladı.
Podolyak açıklamasında "Rusya Federasyonu ile müzakereler. Üçüncü tur. Kiev saatiyle 16.00'da başlıyor. Delegasyon değişmedi..." ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
Demirören Haber Ajansı - Dünya