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Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

Ukrayna-Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin 3. turunun bugün 15.00'te başlaması bekleniyor.

Ukrayna- Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin 3. turunun bugün 15.00'te başlaması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, ikili müzakerelerin 3. turu bugün gerçekleşecek. Belaruslu politikacı Yuri Voskresensky yaptığı açıklamada, "Görüşme 15.00'e planlandı fakat saat Ukrayna heyetinin lojistik problemlerine göre değişebilir" dedi. Rusya heyetinin Belarus'ta hazır olduğunu ifade eden Voskresensky, "Görüşme, bir önceki müzakerinin yapıldığı yer olan Belovezhskaya Pushcha'daki Hunter's House'da gerçekleşecek" sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ilk müzakere 28 Şubat'ta, 2. müzakere ise 3 Mart'ta gerçekleşmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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