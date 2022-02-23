İran, Ukrayna-Rusya krizini fırsata çevirmek için kolları sıvadı: Avrupa'ya gaz ihracı için hazırız

Rusya- Ukrayna Krizi'nde Ukrayna'nın yanında yer alan Avrupa Birliği doğal gaz sıkıntısıyla karşılaştı. Rusya'nın tehditvari açıklamalarının ardından yeni enerji tedarikçisi arayışına giren Avrupa Birliği yetkilileri Katar ile görüşmüştü. Katar'dan istenilen sonucu alamayan Avrupa Birliği, enerji krizi ile baş başa kalmıştı.

İRAN'DAN AVRUPA'YA DOĞAL GAZ ÇAĞRISI

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ülkenin doğal gaz ihracatını artırmaya yönelik hedefler belirlediklerini ve Avrupa Birliği ülkelerine doğal gaz satmak istediklerini açıkladı. Birlik üyelerini İran'a davet eden Cevad Uci, Rusya'nın doğal gazı kesmesi durumunda İran'ın bölgede bir numara haline geleceğini vurguladı.

İRAN VENEZUELA İLE ENERJİ ANLAŞMASI YAPACAK

ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Venezuela hakkında da konuşan Cevad Uci, Venezuela'da bulunan enerji sahalarına yatırım yapacaklarını açıklayarak iki ülkenin gelecek yıllarda ticaret ilişkilerinin artmasını beklediğini belirtti.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci,"Anlaşma kapsamında ABD yaptırımları nedeniyle yabancı yatırım ve teknolojiden mahrum kalan Venezuela'da hem petrol hem de gaz rafinerilerini ve sahalarını geliştireceğiz." dedi.