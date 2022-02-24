Ukrayna-Rusya krizinden sonra pasifik kaynamaya başladı! Çin Tayvan'a gözdağı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Rusya'nın Ukrayna'da bulunan ayrılıkçı grupları resmi olarak tanıması üzerine konuştu. İki ülke arasında yaşanan krizin Çin-Tayvan sorunu ile ilgili benzerlik taşımadığını vurgulayan Hua, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu aktardı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı basın açıklamasında Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna- Rusya sorununu, Çin ile Tayvan'ın durumuna benzettiğini ancak böyle bir durumun olmadığını Tayvan'ın bu açıklamalarının silah tedarik etmek için olduğunu belirtti. Tayvan'ın ve Çin'in ayrılmaz bir bütün olduğuna değinen Hua Çunying Tayvan'lı yetkilileri Rusya- Ukrayna krizini doğru yorumlamaya davet etti.
"Tayvan bölgesinde barış, Boğaz'ın iki yasası arasındaki barışçı ilişkileri geliştirerek sağlanabilir, yabancı güçlere silah satışı ve askeri destek için yalakalık yaparak değil. 'Tayvan'ın bağımsızlığı' sonuca ulaşmayacak bir girişimdir. Kimse böyle bir yanılsamaya kapılarak bu konuda hesap hatası yapmamalıdır."
Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda ABD'yi eleştiren Hua Chunying ekonomik yaptırımların gerginliği artıracağını belirterek, tüm dünya ülkelerini konu hakkında hassas olmaya çağırmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lukansk'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin.