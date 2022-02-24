Ukrayna-Rusya krizinden sonra pasifik kaynamaya başladı! Çin Tayvan'a gözdağı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı basın açıklamasında Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna- Rusya sorununu, Çin ile Tayvan'ın durumuna benzettiğini ancak böyle bir durumun olmadığını Tayvan'ın bu açıklamalarının silah tedarik etmek için olduğunu belirtti. Tayvan'ın ve Çin'in ayrılmaz bir bütün olduğuna değinen Hua Çunying Tayvan'lı yetkilileri Rusya- Ukrayna krizini doğru yorumlamaya davet etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying konuşması şöyle:

"Tayvan bölgesinde barış, Boğaz'ın iki yasası arasındaki barışçı ilişkileri geliştirerek sağlanabilir, yabancı güçlere silah satışı ve askeri destek için yalakalık yaparak değil. 'Tayvan'ın bağımsızlığı' sonuca ulaşmayacak bir girişimdir. Kimse böyle bir yanılsamaya kapılarak bu konuda hesap hatası yapmamalıdır."

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNİ ABD KÖRÜKLÜYOR

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda ABD'yi eleştiren Hua Chunying ekonomik yaptırımların gerginliği artıracağını belirterek, tüm dünya ülkelerini konu hakkında hassas olmaya çağırmıştı.

RUSYA DONETSK VE LUHANKS'I TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lukansk'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin.