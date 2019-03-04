Ukrayna: Rusya, İşgal Altındaki Topraklardan Kömür Satıyor

Ukrayna İşgal Altındaki Topraklar Bakanı Vadim Çernış, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçı grupların işgali altında bulunan Donbas bölgesinden Türkiye'ye ve bazı Avrupa ülkelerine kömür sattığını iddia etti.

Bakan Çernış, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Donbas'tan çıkarttığı kömürü, Türkiye'ye ve bazı AB üyesi ülkelere sattığını dile getirdi. Bakan, bu ülkelerin bu kömürü bilinçli olarak ithal etmediklerini, Rusya'nın Ukrayna'nın işgal altındaki topraklardan çıkarttığı kömürü başka yerden elde etmiş gibi gösterdiğini, sahte belgeler düzenlediğini, fakat örneğin İtalya'ya "Rus kömürü" diye giden kömürün çoğu zaman, Ukrayna'nın işgal altındaki topraklardan çıkartılmış kömür olduğunu kaydetti. - Berktay

Kaynak: DHA