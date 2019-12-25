Ukrayna, Rusya'dan Kırım'a gelen yolcu treniyle ilgili soruşturma başlattı
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Ukrayna, Rusya'dan Kırım'a gelen yolcu treniyle ilgili soruşturma başlattı

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın St.Petersburg kentinden hareketle Kırım'ın Akyar (Sivastopol) şehrine gelen bir yolcu treni ile ilgili soruşturma başlattı

25.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:55
Ukrayna, Rusya'dan Kırım'a gelen yolcu treniyle ilgili soruşturma başlattı

'nın ilhak ettiği 'ı Rus anakarasına bağlayan demiryolu köprüsünün kullanılması üzerine 'da soruşturma açıldı.


Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın St.Petersburg kentinden hareketle Kırım'ın Akyar (Sivastopol) şehrine gelen bir yolcu treni ile ilgili soruşturma başlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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