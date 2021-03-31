Ukrayna, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı

Ukrayna hükümeti, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı.

Ukrayna hükümeti, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, 29 Mart'ta yayımlanan kararın 10 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Buna göre, buğday, ayçiçeği yağı, deterjan, bazı kağıt türleri ve birtakım temizlik malzemelerinin Rusya'dan ithalatı yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:24:29. #1.16#
title