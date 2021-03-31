Ukrayna, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı

Ukrayna hükümeti, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı.

Ukrayna hükümeti, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, 29 Mart'ta yayımlanan kararın 10 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Buna göre, buğday, ayçiçeği yağı, deterjan, bazı kağıt türleri ve birtakım temizlik malzemelerinin Rusya'dan ithalatı yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz