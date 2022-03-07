Ukrayna-Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı. - Haberler

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Ukrayna-Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna-Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı.

Ukrayna-Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı.

Ukrayna- Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Müzakere, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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