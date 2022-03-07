Ukrayna-Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna-Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı.
Ukrayna- Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı. - MOSKOVA
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
İhlas Haber Ajansı - Politika