Ukrayna: "Rusya 12 bin asker kaybetti" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: "Rusya 12 bin asker kaybetti"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna:

Ukrayna, Rus ordusunun 24 Şubat'ta başladığı saldırılarda bugüne kadar 12 bin askerini kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna, Rus ordusunun 24 Şubat'ta başladığı saldırılarda bugüne kadar 12 bin askerini kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda can kayıpları artmaya devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Rusya'nın 12 bin asker, 120 top atış sistemi, 81 helikopter, 482 zırhlı araç, 317 tank, 3 gemi, 28 hava savunma sistemi, 7 insansız hava aracı, 60 yakıt tankeri ve 49 uçak kaybettiği aktarıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Asker, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title