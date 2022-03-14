Ukrayna: Rusların kuşattığı Mariupol'de 2 bin 500 sivil öldü - Haberler

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Ukrayna: Rusların kuşattığı Mariupol'de 2 bin 500 sivil öldü

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna: Rusların kuşattığı Mariupol'de 2 bin 500 sivil öldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Arestoviç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Mariupol'da gerginliğin sürdüğünü, Ukrayna ordusunun Rusların saldırılarını engellediğini söyledi.

Şehri ele geçiremeyen Rus güçlerinin sivil yapıları hedef aldığını vurgulayan Arestoviç, "Ruslar şehri yeryüzünden silmek istiyor. Yerel yöneticilerin resmi rakamlarına göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti." dedi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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