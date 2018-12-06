Ukrayna, Rus Sınırına Asker Gönderiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya sınırına asker gönderdiklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko bugün yaptığı açıklamada, Rusya sınırına asker gönderdiklerini söyleyerek, "Silahlı kuvvetlerimizin askeri birimleri savunma yeteneklerini güçlendirmek için Rusya ile sınırlarımızın tamamı boyunca yeniden konuşlandırılıyor" açıklamasında bulundu.

Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda, Ukrayna'ya ait Berdyansk, Nikopol ve Yany Kapu gemilerinin 25 Kasım'da Rusya sınırını ihlal etmesi Rusya ve Ukrayna arasında gerilime sebep olmuştu. Rusya, Ukrayna'nın 3 gemisini Rusya kıyılarının 20 kilometre açığında alıkoymuştu. Ukrayna, Rusya'nın sınır ihlali suçlamalarını reddetmiş, gözaltına alınan askerlerin derhal salıverilmesini talep etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ülkede Rusya sınırı, Azak Denizi ve Karadeniz'e yakın bölgelerde sıkıyönetim ilan etmişti. - KİEV