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Ukrayna, Rus ordusunun Kırım'dan giriş anlarını yayınladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00'te Rus ordusunun Kırım'dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00'te Rus ordusunun Kırım'dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, 'Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi' denildi.

Ukrayna, Rus ordusunun Kırım'dan giriş anlarını yayınladı

Ukrayna, Rus ordusunun Kırım'dan giriş anlarını yayınladı

Ukrayna, Rus ordusunun Kırım'dan giriş anlarını yayınladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Kırım, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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