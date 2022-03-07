Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti - Haberler

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Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna yakıt ikmali yapan konvoydaki araçları imha etti.

- Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti

ÇERNİHİV - Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna yakıt ikmali yapan konvoydaki araçları imha etti.

Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait konvoyları hedef almaya devam ediyor. Rus ordusuna yakıt ikmali sağlayan konvoy, Çernihiv bölgesinde yer alan Pryluky'da Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konvoydaki araçların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti

Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti

Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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