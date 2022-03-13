Ukrayna, Rus kargo gemisini Azak Denizi'nde vurdu

Azak Denizi'nde yol alan Rus kargo gemisi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu.

Yunanistan'dan kalkan ve Rusya'nın Taganrog şehrine doğru giden Sormovskiy 3064 isimli Rus kargo gemisi, Azak Denizi'nde Şebelskoye köyü kıyılarına 12 kilometre mesafede Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, vurulan geminin kaptan kamarasına bir atışın isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı bildirildi. Açıklamada gemi mürettebatının müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel