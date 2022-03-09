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Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıkları kaydedildi.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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